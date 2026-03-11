' Democrazia in pericolo vecchi e nuovi rischi' | incontro con il giornalista Mauro Mazza

Un incontro si è tenuto recentemente per analizzare i rischi che le democrazie affrontano attualmente, coinvolgendo il giornalista Mauro Mazza. Durante l'evento si è discusso di come le sfide odierne siano collegate anche alle esperienze passate, offrendo spunti per comprendere meglio il presente. La conversazione ha messo in luce l'importanza di conoscere la storia per affrontare le minacce alla democrazia.

Un incontro per riflettere sui rischi che oggi attraversano le democrazie e sul ruolo che la storia può avere nel comprendere il presente. È questo il tema al centro del nuovo appuntamento promosso da Ferrara Cambia, in programma venerdì 13 alle 18 all’Hotel Carlton di Ferrara, con ospite il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati “Potere, informazione e democrazia": incontro pubblico con la giornalista Giuseppina PaternitiLa giornalista televisiva Giuseppina Paterniti sarà ospite a Rimini questo venerdì 27 febbraio all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Autonomia in pericolo: ANM Catanzaro denuncia rischi per la democrazia legati a tagli e riforma della sicurezzaIl presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catanzaro, Giovanni Strangis, ha lanciato un allarme sullo stato dell’autonomia giudiziaria...