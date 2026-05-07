SkyUp The Edit | Deepfake e algoritmi allarme esperti | rischi per democrazia e informazione

Recentemente, esperti hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai rischi legati all’uso di deepfake e algoritmi avanzati, sottolineando come queste tecnologie possano influenzare l’informazione e le dinamiche democratiche. Durante un confronto pubblico, sono stati evidenziati i pericoli di manipolazioni digitali e di creazione di bolle informative, che potrebbero contribuire alla diffusione di notizie false. La discussione si concentra sulle potenziali conseguenze di queste innovazioni nell’ambito sociale e politico.

Da deepfake a bolle informative, il confronto tra esperti evidenzia i rischi per informazione e democrazia nell’era dell’intelligenza artificiale. L'elegante cornice del teatro di Villa Torlonia è diventata il palcoscenico di un dibattito cruciale sul confine, sempre più labile, tra realtà e simulazione digitale. In un’epoca in cui l' intelligenza artificiale non è più una promessa del futuro ma una presenza pervasiva, la capacità di orientarsi nel mare magnum dei contenuti sintetici rappresenta la nuova frontiera della cittadinanza attiva. Il tema della media literacy, al centro del progetto SkyUp Edit che ha già coinvolto oltre 36.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - SkyUp The Edit | Deepfake e algoritmi, allarme esperti: rischi per democrazia e informazione Notizie correlate Chatbot e pericoli invisibili: l’allarme sui rischi dei nuovi algoritmi? Cosa sapere John Oliver analizza i rischi dei chatbot basati su algoritmi durante Last Week Tonight. Allarme diete con l’AI tra i giovani, per gli esperti rischi di malnutrizioneQuando si tratta di alimentazione e dieta, gli esperti raccomandano da sempre di affidarsi a professionisti e non limitarsi al fai-da-te: seguire...