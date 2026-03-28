Moto2 ad Austin Alonso domina le qualifiche Pole Moto3 a Carpe Pini in top 5

Nelle qualifiche di Moto2 ad Austin, il pilota colombiano ha ottenuto la prima posizione, dominando la sessione. In Moto3 a Carpe, il pilota ha conquistato la pole position, mentre Pini si è piazzato tra i primi cinque. Nella classe intermedia, il colombiano ha registrato il miglior tempo, con Vietti che si è classificato quinto tra gli italiani.

David Alonso vuole prendersi il GP delle Americhe di Moto2. Dopo aver mostrato una grande velocità durante le sessioni del venerdì, il colombiano porta la sua Kalex in pole. Sensazionale il tempo di 2’05”203 firmato dal pilota Aspar, ora detentore del record sul Circuit of the Americas per la classe intermedia. Seconda piazza per Barry Baltus. Il belga (Fantic) chiude a 144 millesimi. Precede un ottimo Alonso Lopez, staccato di 160 millesimi. Ottime qualifiche per l’esordiente Angel Piqueras, autore del quarto tempo. Lo segue Celestino Vietti, quinto e migliore tra gli italiani, mentre il connazionale Tony Arbolino non va oltre la quattordicesima piazza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto2 ad Austin, Alonso domina le qualifiche. Pole Moto3 a Carpe, Pini in top 5 Articoli correlati Moto3, Alvaro Carpe svetta in FP1 ad Austin davanti a Quiles. Molto bene Pini con la HondaAlvaro Carpe parte con il piede giusto al COTA di Austin e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli... Moto3, Alvaro Carpe segna il miglior tempo nelle FP2 ad Austin, Guido Pini vicino al verticeLo spagnolo Alvaro Carpe sale in cattedra in occasione dalla terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP degli Stati Uniti, terzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pole Moto3 Temi più discussi: Moto2, pre-qualifiche Austin: Alonso da record, Arbolino e Vietti in Q2; Alonso piega Gonzalez nelle Pre-Qualifiche ad Austin, Holgado in Q1; Doppietta Aspar a Goiania: Holgado strappa la pole Moto2 ad Alonso, Vietti 8° migliore Boscoscuro; Moto2, Holgado in pole dopo il rinvio. 2° Alonso. HIGHLIGHTS. Moto2, David Alonso pole record ad Austin. Vietti nella top5, indietro ArbolinoDavid Alonso ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo splendido scenario ... oasport.it Moto2 | Gp Stati Uniti: Alonso pole da record, Vietti è quintoMoto2 GP Stati Uniti - David Alonso ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti classe Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma ad Austin, Texas. Il pilota de ... motograndprix.motorionline.com ALONSO E CARPE CENTRANO LA POLE POSITION IN MOTO2 E MOTO3 AD AUSTIN La Moto2 è di David Alonso: pole position da record per il colombiano ad Austin davanti a Barry Baltus e Alonso Lopez, con Angel Piqueras quarto (anche se dovrà sconta - facebook.com facebook #Moto3 #USGP Esagerata pole position di Alvaro Carpe: 2'12"107, gran bel viaggiare con una KTM RC4 Moto3 al COTA di Austin! Esagerati anche i rookies Casey O'Gorman e Veda Ega Pratama, rispettivamente 2° e 4° con le rispettive Honda dei team SIC5 x.com