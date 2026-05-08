L’hip hop incontra il jazz | Davide Shorty & Nuova Forma Army in concerto al Real Teatro Santa Cecilia

Il 15 maggio si terrà un concerto al Real Teatro Santa Cecilia che vedrà la fusione tra generi musicali diversi. Sul palco saliranno Davide Shorty e la Nuova Forma Army, portando sul palco un mix di rap e jazz. L’evento promette un’esperienza musicale ricca di ritmo e energia, con atmosfere sonore che mescolano elementi di due stili distinti. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare un concerto caratterizzato da innovazione e sperimentazione.

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Il 15 maggio l’hip hop incontra il jazz al Real Teatro Santa Cecilia: i riflettori si accenderanno su un concerto pieno di ritmo e grinta con atmosfere sonore uniche, quello di Davide Shorty & Nuova Forma Army.S'intitola 'Nuova Forma' il nuovo album di Davide Shorty, tra sonorità hip hop, soul.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “Dedicated to You”: il Maestro Riina dirige i solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana al Real Teatro Santa CeciliaTre serate di jazz unico a Palermo: il 10, 11 e 12 aprile 2026 al Real Teatro Santa Cecilia, sotto la direzione del Maestro Domenico Riina, i solisti... “Canzoni per Montalbano”: Olivia Sellerio con l’Orchestra Jazz Siciliana al Real Teatro Santa CeciliaLe composizioni, nate originariamente in una dimensione intima e cameristica per un organico di corde e archi, vengono qui rilette e trasformate in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Medimex 2026, a Taranto nasce l’Hip Hop Lab e torna la Music Factory: formazione, networking e grandi ospiti internazionali; Medimex 26: la prima edizione di Medimex Hip Hop Lab, Medimex Music Factory rivolta ad autori, produttori e compositori; Medimex, all’Università di Taranto torna il cuore formativo del festival. Medimex a Taranto: debutta l’Hip Hop Lab con Shablo, Murubutu e Davide ShortyTARANTO - A Taranto si prepara una nuova edizione del Medimex, in programma dal 17 al 21 giugno, con un calendario che unisce concerti, formazione e industria musicale. Tra gli artisti attesi figurano ... giornaledipuglia.com Davide Shorty in tour a Bologna con l'album 'Nuova Forma'Tocca il 2 maggio il Locomotiv Club di Bologna il tour di Davide Shorty per presentare l'album 'Nuova Forma', un disco che si muove tra hip hop, soul, jazz e cantautorato, un viaggio intenso e ... ansa.it GIOVEDÌ 7 MAGGIO @livemusicrimini Clandestino Faenza Scattered Purgatory info sulla pagina del locale Cisim Lido Adriano Davide Shorty & nuova forma army 21.30 Enoteca400 Rimini Valerio Bruner 21.00 Urbina velostazione Pesar - facebook.com facebook