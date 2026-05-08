L’hip hop incontra il jazz | Davide Shorty & Nuova Forma Army in concerto al Real Teatro Santa Cecilia

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio si terrà un concerto al Real Teatro Santa Cecilia che vedrà la fusione tra generi musicali diversi. Sul palco saliranno Davide Shorty e la Nuova Forma Army, portando sul palco un mix di rap e jazz. L’evento promette un’esperienza musicale ricca di ritmo e energia, con atmosfere sonore che mescolano elementi di due stili distinti. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare un concerto caratterizzato da innovazione e sperimentazione.

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Il 15 maggio l’hip hop incontra il jazz al Real Teatro Santa Cecilia: i riflettori si accenderanno su un concerto pieno di ritmo e grinta con atmosfere sonore uniche, quello di Davide Shorty & Nuova Forma Army.S'intitola 'Nuova Forma' il nuovo album di Davide Shorty, tra sonorità hip hop, soul.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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