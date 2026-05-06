L’Hellwatt festival di Reggio Emilia è nel caos

L’Hellwatt festival di Reggio Emilia è stato interrotto a causa di tensioni tra gli organizzatori e il team di produzione. La manifestazione, che avrebbe dovuto ospitare un artista molto atteso, ha visto allontanare il direttore artistico in seguito a divergenze sulla gestione dell’evento. La situazione ha portato alla sospensione delle attività e alla cancellazione di alcune esibizioni in programma, mentre le autorità stanno monitorando la situazione.

L'enorme evento che dovrebbe ospitare Kanye West ha cacciato il controverso direttore artistico e ora deve rimettere assieme i pezzi A meno di due mesi dall’inizio dell’Hellwatt festival, l’enorme serie di concerti in programma a Reggio Emilia alla quale dovrebbe partecipare anche Kanye West, la società organizzatrice C.Volo ha interrotto la collaborazione con il controverso e misterioso direttore artistico Victor Yari Milani. È la conseguenza di mesi di tensioni interne e di dubbi crescenti sull’organizzazione del festival, raccontati nelle scorse settimane dal Post: Milani, scelto per coordinare uno degli eventi musicali più ambiziosi mai organizzati in Italia, era praticamente sconosciuto nel settore e alla sua prima esperienza in un festival così grande e impegnativo.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’Hellwatt festival di Reggio Emilia è nel caos Notizie correlate Travis Scott e Kanye West: Doppia data a Reggio Emilia nel 2026 per l’Hellwatt Festival. Prevendite dal 23 febbraio.Il rapper statunitense Travis Scott si esibirà in Italia il 17 luglio 2026, nell'ambito dell'Hellwatt Festival che si terrà alla RCF Arena di Reggio... Travis Scott a Reggio Emilia per l’Hellwatt Festival, ecco i prezzi dei bigliettiNonostante qualche ritardo e un po’ di confusione nelle comunicazioni, alla fine, il 18 febbraio, l’Hellwatt Festival, ha confermato che il prossimo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Hellwatt Festival, esce Yari Milani; La prima edizione di Hellwatt Festival: la line-up; Reggio, mistero Hellwatt Festival: Victor Yari Milani non è più il direttore artistico; Il Basilea chiude la porta a Kanye West, e cresce la pressione anche sull’unica data italiana. Hellwatt Festival, fuori il direttore artistico Victor Yari Milani: i retroscena. VIDEOREGGIO EMILIA – Si separano le strade dell’Hellwatt Festival – in programma alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 4, 5, 11,17 e 18 luglio – e del suo direttore artistico Victor Yari Milani. Riguardo il f ... reggionline.com Campovolo, divorzio fra l’Hellwatt festival e il direttore artistico Victor Yari MilaniAnnunciata la cessazione della collaborazione. La rassegna di luglio a Reggio Emilia oggetto di polemiche per la presenza confermata del rapper Kanye West ... bologna.repubblica.it C'è una frazione di Reggio Emilia che in questo periodo dell'anno si popola di nidi di cicogne: è Gavasseto, che le ospita da oltre 20 anni Ph. ingsamu | #inEmiliaRomagna #VisitEmiliaRomagna - facebook.com facebook Reggio Emilia ha i nidi più belli del mondo. La Sicilia non li ha. Nè più belli nè meno belli. Non li ha. Solo 10 posti al nido ogni 100 bambini. A Palermo solo 7 posti al nido ogni 100 bambini. L’Italia è una repubblica fondata sulle diseguaglianze di opportunità. x.com