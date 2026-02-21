La mamma ha un malore e il figlio di 5 mesi cade dalle sue braccia | è dramma!

Una madre ha avuto un malore improvviso, causando la caduta del suo bambino di cinque mesi che si trovava tra le sue braccia. Il neonato è rimasto ferito gravemente dopo aver colpito la testa sul pavimento mentre era in casa. I soccorritori sono intervenuti rapidamente e ora il piccolo è sotto stretto controllo medico. La dinamica dell’incidente ha preoccupato i vicini, che hanno assistito alla scena. La famiglia si trova sotto shock e aspetta aggiornamenti.

Un neonato di cinque mesi è ricoverato in gravi condizioni dopo aver battuto la testa all’interno della propria abitazione. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata a Pessione, frazione di Chieri, in provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in braccio alla madre quando la donna è stata colta da un malore improvviso. A causa della perdita di equilibrio, il bambino è caduto dalle sue braccia, finendo a terra e riportando un trauma cranico. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità, che stanno effettuando gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione quanto avvenuto all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Neonato di 5 mesi cade dalle braccia della madre colpita da malore, gravissimo in ospedale a TorinoUna madre a Chieri ha avuto un malore improvviso, facendo cadere il neonato di 5 mesi.

Torino, cade dalle braccia della madre: gravissimo neonato di 5 mesiUn neonato di 5 mesi è stato trovato in condizioni critiche dopo essere caduto dalle braccia della madre a Chieri.

