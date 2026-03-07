Legale famiglia del bosco | ‘mamma allontanata tra urla strazianti’
L'avvocata Danila Solinas ha parlato ieri sera dopo aver lasciato la casa famiglia, descrivendo come la madre sia stata allontanata tra urla strazianti. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione e scontri familiari, con scene che hanno coinvolto diverse persone presenti. La donna ha riferito i dettagli dell'episodio senza commentare ulteriori aspetti o motivazioni alla base dei fatti.
Queste le parole dell'avvocata Danila Solinas uscendo ieri sera dalla casa famiglia dove era ospitata la madre dei bimbi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: "La mamma allontanata nonostante le urla strazianti dei bambini". La ministra Roccella: "Il provvedimento va sospeso"
Famiglia del bosco, la mamma allontanata dalla casa famiglia di Vasto. Saranno trasferiti anche i bambiniAlla base del provvedimento ci sarebbe una segnalazione della stessa casa famiglia, che avrebbe riferito un comportamento definito «fortemente...
Tutto quello che riguarda Legale famiglia.
Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i giudici: Trasferire i bimbi in altra struttura senza madre. E' polemica; Famiglia nel bosco, il tribunale: Allontanare la madre dai bimbi, è ostile e squalificante | Meloni contro i giudici: I figli non sono dello Stato; La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia; Legale famiglia del bosco, mamma allontanata nonostante urla strazianti.
Famiglia nel bosco, la mamma lascia la struttura. Legale famiglia: Urla strazianti dei bimbiSi è consumato nel silenzio e nel dolore il distacco più temuto. Ieri sera, intorno alle 21:20, la madre della cosiddetta famiglia del bosco ha varcato il cancello della casa famiglia a Vasto che la ... msn.com
Legale famiglia del bosco, mamma allontanata nonostante urla strazianti(ANSA) – VASTO, 07 MAR – Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è. L’assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla s ... espansionetv.it
Lo sfogo dell’avvocato Danila Solinas, legale della famiglia del bosco: «Paese indegno, vergogna» GUARDA IL VIDEO ---> https://short.do/mil5x4 #FamigliaDelBosco #vasto #ilcentro - facebook.com facebook
Funerali Domenico, legale famiglia: «Esposto all’Ordine dei medici» x.com