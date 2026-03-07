Legale famiglia del bosco | ‘mamma allontanata tra urla strazianti’

L'avvocata Danila Solinas ha parlato ieri sera dopo aver lasciato la casa famiglia, descrivendo come la madre sia stata allontanata tra urla strazianti. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione e scontri familiari, con scene che hanno coinvolto diverse persone presenti. La donna ha riferito i dettagli dell'episodio senza commentare ulteriori aspetti o motivazioni alla base dei fatti.