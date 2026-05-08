Lewandowski Juve | quanto ha chiesto il polacco ai bianconeri e cosa blocca l’investimento

Da juventusnews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centravanti polacco ha presentato una richiesta economica ai dirigenti della squadra italiana, che ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte. La trattativa per il suo trasferimento si è arenata a causa di alcune condizioni non ancora soddisfatte, mentre i dettagli specifici delle richieste non sono stati resi pubblici. La situazione rimane in stallo, con le parti che continuano a negoziare senza un accordo definitivo.

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nei confronti del centravanti. Il futuro di  Robert Lewandowski  resta sospeso tra la conferma al Barcellona e l’addio per un’ultima sfida prestigiosa. Sebbene i catalani siano disposti a rinnovare per un’ulteriore stagione, il polacco riflette sulle numerose offerte ricevute, con  Milan e Juventus  spettatrici interessate. Durante i recenti colloqui a Milano, l’agente Pini Zahavi ha sondato il terreno con entrambe le dirigenze, fissando però un ostacolo non indifferente: una richiesta d’ingaggio da  8 milioni di euro annui. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per la Juventus, la cifra appare attualmente fuori portata, considerando l’incertezza sul futuro di Vlahovic e il pesante riscatto di Openda.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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