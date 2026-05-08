Il centravanti polacco ha presentato una richiesta economica ai dirigenti della squadra italiana, che ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte. La trattativa per il suo trasferimento si è arenata a causa di alcune condizioni non ancora soddisfatte, mentre i dettagli specifici delle richieste non sono stati resi pubblici. La situazione rimane in stallo, con le parti che continuano a negoziare senza un accordo definitivo.

nei confronti del centravanti. Il futuro di Robert Lewandowski resta sospeso tra la conferma al Barcellona e l’addio per un’ultima sfida prestigiosa. Sebbene i catalani siano disposti a rinnovare per un’ulteriore stagione, il polacco riflette sulle numerose offerte ricevute, con Milan e Juventus spettatrici interessate. Durante i recenti colloqui a Milano, l’agente Pini Zahavi ha sondato il terreno con entrambe le dirigenze, fissando però un ostacolo non indifferente: una richiesta d’ingaggio da 8 milioni di euro annui. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per la Juventus, la cifra appare attualmente fuori portata, considerando l’incertezza sul futuro di Vlahovic e il pesante riscatto di Openda.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juve: quanto ha chiesto il polacco ai bianconeri e cosa blocca l’investimento

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