Lewandowski Juve, il polacco lascia la porta aperta ai bianconeri: «Avrò tempo per valutare.». L’annuncio dell’attaccante del Barcellona. Il nome di Robert Lewandowski infiamma il mercato internazionale, posizionandosi come uno dei potenziali parametri zero più prestigiosi dell’intera scena europea. Nonostante l’età non più verde, il fiuto del gol del centravanti polacco resta intatto, attirando l’attenzione dei top club mondiali a caccia di esperienza e leadership. Tra questi spicca la Juventus, che nelle scorse settimane ha effettuato i primi sondaggi esplorativi con l’entourage del giocatore per valutarne la fattibilità economica e tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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