Dopo due anni di inattività e la partecipazione al Festival di Sanremo, l’artista è tornata a esibirsi dal vivo con il suo tour “Dell’Amore – Club Tour 2026”. Ieri sera si è esibita sul palco della Casa Della Musica di Napoli, coinvolgendo il pubblico con le sue canzoni. La serata ha visto l’artista proporre brani del suo repertorio, alternando momenti di gioia e di emozione.

Levante dopo due anni di stop e la partecipazione al Festival Di Sanremo, è ritornata live con il suo Dell’Amore – Club Tour 2026, che l’ha vista ieri sera sul palco della Casa Della Musica di Napoli. Potenza, forza, grande carisma e molto pathos, uniti a canzoni in grado di far danzare su gioie e dolori: questi sono gli elementi distintivi del live di Levante. Un ritorno ai club che si riflette anche nelle scelte artistiche: uno spettacolo essenziale, costruito per lasciare spazio alla musica e al calore del pubblico. Il palco e il design di scena si vestono d’argento, tra riflessi, bianchi e colori, con l’artista al centro di una scena elegante, senza filtri e attraversata dalla luce.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Levante, l’amore tra gioie e dolori alla Casa Della Musica di Napoli (photogallery)

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