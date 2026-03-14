L’artista Neffa si esibisce alla Casa della Musica di Napoli, portando sul palco il suo mix di rap e soul. La serata segue il successo ottenuto con il concerto sold out all’Unipol Forum di Milano. La sua performance coinvolge il pubblico con brani dal vivo e momenti di musica intensa, attirando appassionati provenienti da diverse zone della regione. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato alla musica dal vivo.

Reduce dal grande successo del concerto sold out all’ Unipol Forum di Milano, in una serata memorabile tenutasi lo scorso dicembre scandita da ospiti d’eccezione e un’energia unica, Neffa è ripartito dalla dimensione live con il tour nei principali club della penisola e che l’ha visto ieri sera sul palco della Casa Della Musica di Napoli. Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell’artista. Sarà un’esperienza cucita su misura per i club, spazi che permettono una dimensione più intima, dove il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l’unica protagonista assoluta. Neffa, le foto del concerto alla Casa della Musica di Napoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Universo rap e soul di Neffa alla Casa Della Musica di Napoli (photogallery)

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