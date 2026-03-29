Delia incanta la Casa della Musica di Napoli photogallery

La cantante Delia ha eseguito un concerto alla Casa della Musica di Napoli, attirando numerosi spettatori. La performance segue il suo percorso nel talent show X Factor 2025, nel quale ha ottenuto riconoscimenti per le sue capacità artistiche e vocali. L'evento ha visto la partecipazione di pubblico e appassionati, con un repertorio che ha spaziato tra diversi generi musicali.

Dopo il suo percorso intenso e apprezzato all’interno di X Factor 2025, dove si è distinta con le sue performance e l’inedito Sicilia Bedda capace di emozionare il pubblico con un profondo omaggio alle sue radici siciliane, Delia sta attraversando la penisola con un tour, che nella serata di ieri ha fatto tappa alla Casa Della Musica di Napoli. La cantautrice siciliana è ritornata nel capoluogo partenopeo, a circa quattro mesi di distanza dalla finale del talent show, tenutasi in Piazza Del Plebiscito, dove si era classificata al terzo posto. Nata a Paternò in provincia di Catania nel 1999, consegue la laurea al conservatorio del capoluogo etneo: il suo sound intreccia folk e cantautorato insieme all’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie radici, dando vita ad una musica viscerale e autentica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Delia incanta la Casa della Musica di Napoli (photogallery) Articoli correlati L’Universo rap e soul di Neffa alla Casa Della Musica di Napoli (photogallery)Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, in una serata memorabile tenutasi lo scorso dicembre scandita da ospiti... Leggi anche: Tra musica e fiaba, il teatro che incanta: Branchetti e Lo Verso al Sannazaro di Napoli