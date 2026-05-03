Nel borgo di Macchia d’Isernia, i vicoli si preparano ad accogliere studenti provenienti da diversi Paesi europei grazie al programma Erasmus. Questi giovani vivranno un’esperienza immersa tra le strade antiche e i percorsi meno battuti del centro storico, arricchendo la loro permanenza con incontri e scoperte tra le case del paese. La presenza degli studenti stranieri porterà un nuovo ritmo alle vie del borgo, rendendo più vivace il suo tessuto quotidiano.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i vicoli di Macchia d'Isernia con l'arrivo degli Erasmus?. Quali segreti nascondono i percorsi non turistici tra le case del borgo?. Come può la realtà di un piccolo paese spiegare l'Europa ai giovani?. Cosa accadrà tra i piatti tipici locali e le nuove amicizie internazionali?.? In Breve Delegazioni da Francia, Germania, Grecia, Romania, Spagna e Turchia arrivano il 7 maggio.. Alunni dell'I.C. San Giovanni Bosco di Isernia partecipano al progetto triennale IVRBook.. Itinerari tra i vicoli del borgo prevedono laboratori culturali e pranzo con specialità locali.. L'incontro mira a integrare la periferia molisana nelle dinamiche politiche e culturali europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macchia d’Isernia: l’Europa degli Erasmus tra i vicoli del borgo

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