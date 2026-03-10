Bambini e malattie rare premiato il professor Eugenio Maria Mercuri

La Fondazione Aidr ha premiato il professor Eugenio Maria Mercuri, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna e del Bambino del Policlinico Universitario. La cerimonia si è svolta di recente e ha riconosciuto il suo lavoro nel campo delle malattie rare che colpiscono bambini. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore sanitario.

(Adnkronos) – La Fondazione Aidr esprime le proprie congratulazioni al professor Eugenio Maria Mercuri, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna e del Bambino del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, insignito del Premio per teoria e tecnica della medicina nell'ambito della neuropsichiatria infantile conferito dalla Fondazione Nicola Irti durante la cerimonia svoltasi presso l'Aula Brasca del Policlinico Gemelli di Roma. Il riconoscimento "valorizza una carriera scientifica e clinica dedicata allo studio e alla cura delle patologie neurologiche dell'età evolutiva, molte delle quali rare e caratterizzate da percorsi assistenziali complessi che coinvolgono non solo i piccoli pazienti ma anche le loro famiglie".