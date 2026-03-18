Letteratura tra abisso e rinascita | Gennaro Castaldo premiato a Napoli per una poesia che interroga l’anima

Un pomeriggio nella Sala “Gabriele D’Annunzio” ha visto il riconoscimento di Gennaro Castaldo, premiato per una poesia che esplora i temi dell’anima e della rinascita. La cerimonia ha attirato pubblico e appassionati di letteratura, con interventi di vari esponenti del mondo culturale. La celebrazione si è concentrata sulla capacità del poeta di interpellare profondamente i lettori attraverso le sue parole.

Un pomeriggio denso di emozioni ha fatto da cornice, nella prestigiosa Sala “Gabriele D’Annunzio” dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli, alla cerimonia del Premio Internazionale “Letteratura” – poesia, narrativa e saggistica – giunto alla sua XLI edizione e presieduto dal professor Roberto Pasanisi. Tra i protagonisti della manifestazione, nella V sezione dedicata alla raccolta inedita di poesia, è stato premiato il poeta Gennaro Castaldo, autore della silloge “Il naufragio dell’essere. Canti dall’abisso”, opera che ha saputo conquistare la giuria per intensità espressiva e profondità tematica. L’evento ha richiamato studiosi, appassionati e rappresentanti del mondo culturale partenopeo, confermando il ruolo centrale della città nel panorama letterario contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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