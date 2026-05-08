Letteratura e mito con Francesca Sensini e Ilaria Crotti

Martedì 12 maggio 2026 alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale, cortile minore, primo piano), terzo e conclusivo appuntamento della rassegna delle Letture Scientifiche dedicata alla letteratura, "Accoppiamenti giudiziosi", con un incontro dedicato a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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