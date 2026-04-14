Racalmuto ricorda Francesca Morvillo | giornata tra letteratura e cinema alla Fondazione Sciascia

A Racalmuto si è svolta una giornata dedicata alla memoria di Francesca Morvillo, organizzata presso la Fondazione Sciascia. L'evento ha previsto incontri tra letteratura e cinema, coinvolgendo partecipanti in un momento di riflessione e confronto sul suo contributo. La giornata ha rappresentato un'occasione per ricordare il suo impegno e il suo ruolo in ambito culturale.

Un momento di memoria, riflessione e confronto per ricordare Francesca Morvillo e il valore del suo impegno. È quello in programma a Racalmuto, il 15 aprile alla Fondazione Leonardo Sciascia, dove si terrà una giornata dedicata alla figura del magistrato simbolo di coraggio e legalità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Il gotico siciliano tra cinema e letteratura Firenze, in scena lo spettacolo dedicato a Francesca Morvillo per il Teatro delle DonneFirenze, 1 febbraio 2026 - Donna, magistrata, vittima della strage mafiosa di Capaci, dove perse la vita assieme al marito Giovanni Falcone. La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei fascicoli d’inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte. Si tratta di un x.com La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei fascicoli d’inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte. Si tratta di un - facebook.com facebook