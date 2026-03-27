Il decreto attualmente in fase di conversione parlamentare, che riguarda anche il Ponte sullo Stretto, è stato approvato con una norma che stabilisce una procedura dettagliata e complessa. La norma prevede l'adozione di una nuova delibera da parte del Cipess, l'organismo incaricato di valutare gli interventi infrastrutturali. La Corte dei Conti ha espresso parere positivo sul decreto, definendolo trasparente e completo di tutte le disposizioni necessarie.

L'ad della società Stretto di Messina traccia il nuovo cronoprogramma della grande opera a Villa San Giovanni prima di spostarsi sulla sponda siciliana dove domani parteciperà alla manifestazione pro ponte Le norme del dl Commissari che riguardano il Ponte sono “del tutto trasparenti, perché c'è scritto esattamente quello che stiamo facendo e andremo a fare. La piena approvazione della Corte - ha aggiunto l'amministratore delegato di SdM - per noi rappresenta la base solida del progetto, le fondamenta. Per costruire un'opera di questo genere non si parte con qualcosa di instabile”. Ritornando sulle riserve della corte dei conti alla delibera Cipess, Ciucci ribadisce che “ci hanno colto di sorpresa, perché eravamo convinti del nostro lavoro nel rispetto di tutte le norme. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Ponte, Ciucci ottimista sul sì della Corte dei Conti: "Decreto trasparente, c'è tutto quello che faremo"

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