Le nuove regole del gioco tra riordino e nuovi bandi convegno con Fontana

Il convegno intitolato “Le nuove regole del gioco tra riordino e nuovi bandi” si tiene a causa di recenti cambiamenti normativi nel settore. Fontana partecipa per illustrare le modifiche introdotte e il loro impatto sulle procedure di gara. L’incontro si svolge a Montecitorio, dove funzionari e rappresentanti di settore discutono delle sfide pratiche e delle opportunità legate ai nuovi bandi. La discussione si concentra sulle procedure e sui tempi di attuazione.

© Lopinionista.it - “Le nuove regole del gioco tra riordino e nuovi bandi”, convegno con Fontana

ROMA – Martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno dal titolo “Le nuove regole del gioco tra riordino e nuovi bandi”. Ci sarà nell’occasione un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). Intervengono, come fa sapere una breve nota, i segretari di presidenza, Stefano Vaccari e Antonio D’Alessio. La logica della libertà: perché il linguaggio dei numeri determina il. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Internet non è più un gioco: le nuove regole per proteggere davvero i tuoi figli onlineDa oggi le famiglie devono fare i conti con nuove regole per proteggere i figli online. Gioco d’azzardo in Italia: aggiornamenti, regole e nuove tendenzeIl mercato del gioco d’azzardo in Italia è in costante trasformazione, influenzato da nuove normative, innovazioni tecnologiche e una maggiore attenzione al gioco responsabile. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Accertamento dell'invalidità e disabilità, in arrivo nuove regole dell'INPS: ecco tutte le novità e cosa devi fare; Le nuove regole di detrazione IVA per gli enti non commerciali - EC News - Area fiscale; Le nuove regole per i dehor della Capitale; Uso dei recapiti telefonici dei pazienti per gli screening: ecco le nuove regole privacy. Le nuove regole di detrazione IVA per gli enti non commercialiDal 13 dicembre 2025, la detrazione IVA degli enti non commerciali si esercita secondo le novità introdotte dall’art. 10, D.Lgs. n. 186/2025 ... ecnews.it Rimborso spese per i dipendenti, le nuove regole 2026: attenzione alla tassa nascosta nella notaPer le trasferte di lavoro non basta più lo scontrino: cosa sapere per non farsi respingere la richiesta o perdere netto in busta paga ... repubblica.it #Venosa più sicura: nuove ringhiere alla Fontana Angioina per tutela e decoro - facebook.com facebook Dal 2 febbraio nuove modalità di visita per la Fontana di Trevi: i residenti a Roma e nella Città Metropolitana accedono gratuitamente al perimetro interno con presentazione del documento di identità, biglietto di ingresso per turisti e non residenti. bit.ly/46eSN x.com