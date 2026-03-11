Papa Leone XIV | 40 musicisti calabresi incantano il Vaticano

Quaranta musicisti calabresi si sono esibiti questa mattina in Piazza San Pietro a Roma, offrendo un concerto davanti al Papa Leone XIV. L’evento ha coinvolto un gruppo di artisti provenienti dalla Calabria, che hanno suscitato grande attenzione tra i presenti. La performance si è svolta in un contesto pubblico e ufficiale, attirando l’interesse di fedeli e visitatori.

Questa mattina, in Piazza San Pietro a Roma, quaranta musicisti provenienti dalla Calabria hanno offerto un concerto straordinario davanti al Papa Leone XIV. L'evento si è svolto durante l'Udienza Generale di mercoledì 11 marzo 2026, trasformando lo spazio sacro in un palcoscenico per la tradizione musicale della scuola di Antonio Grosso. L'ensemble, radunato da Torremezzo di Falconara Albanese nel Cosentino, ha suonato brani originali composti appositamente per l'occasione dal maestro Antonio Grosso. La performance non si è limitata a una semplice esecuzione tecnica, ma ha generato un clima di partecipazione emotiva che ha coinvolto migliaia di fedeli presenti nella piazza vaticana.