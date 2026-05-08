Leon Must Die Forever l’episodio extra di Resident Evil Requiem

(Adnkronos) – Il successo commerciale di Resident Evil Requiem, capace di superare la soglia dei sei milioni di copie vendute, si arricchisce oggi di un nuovo tassello con il rilascio globale di "Leon Must Die Forever". Il contenuto aggiuntivo, disponibile senza costi su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series XS e PC, offre una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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