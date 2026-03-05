Resident Evil Requiem sta attirando l’attenzione non solo per i numeri di vendita, ma anche per un dettaglio che ha acceso le discussioni tra i fan: Leon S. ha un anello e molti si chiedono con chi sia sposato. La scena ha generato reazioni nelle piattaforme social, dove si cerca di interpretare il significato di quel piccolo gioiello. La presenza dell’anello ha suscitato interesse tra gli appassionati della saga.

Resident Evil Requiem non sta facendo discutere soltanto per le vendite record, ma anche per un dettaglio apparentemente secondario che ha infiammato la community online: Leon S. Kennedy indossa un anello all’anulare sinistro. Un particolare visibile in alcune cutscene e nel concept art ufficiale, che molti interpretano come una fede nuziale. La scoperta ha generato una vera e propria esplosione di teorie tra i fan. La domanda è semplice ma potentissima: con chi è sposato Leon? Al momento, Capcom non ha fornito alcuna conferma ufficiale. PC Gamer riporta che l’anello è chiaramente posizionato nel dito tradizionalmente associato alla fede matrimoniale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Requiem, Leon ha un anello ed i fan impazziscono: con chi è sposato?

