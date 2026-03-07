Diciamoci la verità: Grace Ashcroft è un personaggio ben scritto e delineato all’interno della narrazione di Resident Evil Requiem, ma a rubare la scena è decisamente quel gran pezzo di manzo di Leon Scott Kennedy e questa attenzione non è data tanto dalla nostalgia o dall’esperienza, bensì da quello che Leon, più di Chris Redfield, ha rappresentato nella naturale evoluzione del franchise di Resident Evil. La prima volta che vediamo Leon è un giovanissimo cadetto di appena 21 anni, che si ritrova catapultato suo malgrado, e senza preparazione, nell’inferno di Raccoon City. Da lì, quello che è stato un semplice superstite, diventa qualcosa di più, un agente operativo e attivo nella guerra contro la Umbrella in prima battuta, per poi seguire tutte le conseguenze della guerra al bio-terrorismo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Resident Evil Requiem raccontato dal corpo di Leon S. Kennedy

Leon Kennedy e il mistero di Elpis: Capcom svela Resident Evil 9(Adnkronos) – Il debutto di Resident Evil Requiem, fissato per il 27 febbraio 2026, segna un momento di profonda evoluzione per il franchise di...

Leggi anche: Leon S. Kennedy: non solo un personaggio videoludico, ma il volto di Resident Evil

RESIDENT EVIL 9: REQUIEM - All Leon S. Kennedy Cutscenes

Una selezione di notizie su Resident Evil Requiem.

Temi più discussi: Resident Evil Requiem - La recensione; Resident Evil Requiem: come completare una speedrun; Resident Evil Requiem; 10 consigli per le prime ore di Resident Evil Requiem.

L'attore di Leon di Resident Evil Requiem è un grande fan della serie e ha aiutato tutto il castPare che Nick Apostolides sia un grandissimo fan della serie Resident Evil e che abbia aiutato tutto il cast di Resident Evil Requiem a comprenderne la mitologia. multiplayer.it

Resident Evil Requiem – Il Confutatis di CapcomDiretto nuovamente da Koshi Nakanishi, già alla guida del rilancio della serie con Resident Evil 7: Biohazard, il gioco abbandona la storia di Ethan Winters e della sua famiglia, conclusa in Resident ... 2duerighe.com

In questa breve guida di Resident Evil Requiem vi spieghiamo dove trovare tutte le casseforti del gioco e le combinazioni per aprirle, sia in modalità Facile/Normale che in Follia. - facebook.com facebook

Resident Evil Requiem, la recensione: il capitolo più ambizioso della serie Capcom x.com