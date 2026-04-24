Antonio Cassano si trova a Miami insieme alla famiglia e ha sfruttato l’occasione per incontrare Lionel Messi. I due si sono visti in un incontro che ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media. La visita del calciatore italiano si è svolta in modo riservato, senza rivelare dettagli sul confronto. L’evento ha avuto luogo in un contesto privato, lontano da occhi indiscreti.

Antonio Cassano ha fatto visita a Lionel Messi a Miami durante un viaggio con la famiglia, approfittando dell’occasione per incontrare l’amico argentino. L’ex fantasista ha condiviso un momento di grande affetto con Leo, immortalato in una foto insieme ai figli, subito diventata virale sui social.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cassano vola a Miami per abbracciare... Messi! Incontro da sogno con Leo

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