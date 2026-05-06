Messi condivide preziosi consigli con Colapinto durante il Gran Premio di Miami

Durante il Gran Premio di Miami, il pilota Franco Colapinto ha avuto l’opportunità di incontrare e ricevere consigli da Lionel Messi. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse il confronto tra le due figure di spicco. L’incontro si è svolto nel paddock, dove Messi ha condiviso alcune indicazioni con Colapinto, creando un momento di attenzione tra i presenti.

"> Franco Colapinto: Un Incontro Memorabile con Lionel Messi. Il giovane pilota dell’Alpine, Franco Colapinto, ha ricevuto un consiglio prezioso da parte della leggenda del calcio Lionel Messi, in seguito a un incontro avvenuto a Miami. Questo incontro si è rivelato ancor più signifcativo per Colapinto, che ha recentemente ottenuto il suo miglior piazzamento in Formula 1, chiudendo settimo nel Gran Premio di Miami. Soprattutto, ha superato piloti di fama come Charles Leclerc della Ferrari e i compagni di squadra Williams, Carlos Sainz e Alex Albon. Nonostante un inizio di gara turbolento, in cui è rimasto coinvolto in un incidente con Lewis Hamilton che ha danneggiato la vettura SF-26, Colapinto ha dimostrato grande determinazione e abilità.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Messi condivide preziosi consigli con Colapinto durante il Gran Premio di Miami. Notizie correlate Montoya: «Difficile per Russell riprendersi se Antonelli vince il Gran Premio di Miami».Montoya: «Difficile per Russell riprendersi se Antonelli vince il Gran Premio di Miami». Previsioni meteo avverse mettono a rischio il programma del Gran Premio di Miami per temporali.Previsioni meteo avverse mettono a rischio il programma del Gran Premio di Miami per temporali.