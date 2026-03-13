La cannabis associata a una netta riduzione del dolore nelle donne con endometriosi | ad alcune ha cambiato la vita

Uno studio condotto in Nuova Zelanda ha analizzato come l'uso di cannabis terapeutica influisca sulle donne con endometriosi. I ricercatori hanno osservato che molte di loro hanno riportato una diminuzione significativa del dolore, anche in forma acuta, dopo aver utilizzato la cannabis. I risultati indicano un legame tra questa sostanza e il sollievo dai sintomi della patologia.

Uno studio condotto in Nuova Zelanda ha determinato che l'uso di cannabis terapeutica è associato a una significativa riduzione del dolore nelle donne con endometriosi, compreso quello acuto. Per alcune ha avuto un effetto così forte da cambiare loro la vita. I risultati dovranno essere confermati da studi più ampi e approfonditi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Francesco Longobardi e quel gesto di generosità che ha cambiato la vita di alcune persone

Leggi anche: Angelica Bove: «Il dolore non si gestisce, diventa parte di te. A 19 anni ho visto in faccia la morte e la vita ha cambiato prospettiva»

Una raccolta di contenuti su cannabis associata

Temi più discussi: Cannabis e munchies: uno studio rivela quali cibi desideriamo davvero quando siamo sotto effetto di THC; I composti della hashish potrebbero invertire la malattia che colpisce un terzo degli adulti; La cannabis nel mirino delle multinazionali: l’ombra di Monsanto sul mercato globale dei semi; Cannabis light e cannabis tradizionale: cosa cambia davvero.

La cannabis associata a una netta riduzione del dolore nelle donne con endometriosi: ad alcune ha cambiato la vitaUno studio condotto in Nuova Zelanda ha determinato che l'uso di cannabis terapeutica è associato a una significativa riduzione del dolore nelle donne ... fanpage.it

La cannabis forte associata a un rischio doppio di attacchi psicotici, secondo un nuovo studioIl consumo di cannabis forte, cioè con una concentrazione più elevata di principi psicoattivi, è associata a un rischio sensibilmente superiore (doppio) di attacchi psicotici. È quanto emerso da un ... fanpage.it

Diamorphine, cocaine and cannabis were discovered - facebook.com facebook