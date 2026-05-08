Incontro Zaia-Marina Berlusconi ipotesi ingresso in FI e ruolo da capogruppo in caso di vittoria alle elezioni 2027 – RETROSCENA

Nelle ultime ore si è parlato di un incontro tra un leader regionale e un'imprenditrice di rilievo, che ha alimentato ipotesi su un possibile ingresso del politico nel partito di centrodestra. Se si dovesse verificare una vittoria alle elezioni nazionali del 2027, si discuterebbe anche di un ruolo di primo piano per il politico, che potrebbe essere quello di capogruppo parlamentare o di ministro in un eventuale governo.

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Secondo quanto appreso da Il Giornale d’Italia, nel caso di una vittoria del centrodestra alle Politiche del 2027, gli azzurri potrebbero mettere sul tavolo per Zaia un incarico di primo piano: il ruolo di capogruppo alla Camera o al Senato, oppure un ministero strategico nel futuro governo. Anche p.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Zaia-Marina Berlusconi, ipotesi ingresso in FI e ruolo da capogruppo in caso di vittoria alle elezioni 2027 – RETROSCENA Notizie correlate I guai di Meloni: dalla tentazione delle elezioni all'ombra di Marina Berlusconi su Tajani. E spunta l'ipotesi ZaiaMi dimetto o non mi dimetto? Questo è solo uno dei tanti crucci che, secondo diversi cronisti parlamentari, sta tormentando Giorgia Meloni. Incontro Tajani-Marina Berlusconi terminato, Congresso Nazionale FI rinviato a dopo elezioni politiche, Barelli verso l’uscitaLo svolgimento dei congressi di FI e il caso del nuovo capogruppo alla Camera al posto di Paolo Barelli, fedelissimo del segretario nazionale, questi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi: intesa sui temi liberali; Zaia a Meloni: Buttafuoco è una tua vittoria, sostenetelo; Meloni prepara il bilaterale con Rubio ma cerca sponde in Europa; Meloni tiene, ma nel centrodestra qualcosa si muove. Lega, Salvini: Non so di nessun incontro tra Zaia e Marina Berlusconi(LaPresse) Non so di nessun incontro tra l'ex presidente di Regione Veneto Luca Zaia e Marina Berlusconi, come ha riportato questa mattina il quotidiano La Repubblica. Lo ... ilmattino.it Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi: intesa sui temi liberaliFaccia a faccia all’insaputa di Salvini a casa della presidente Fininvest. Si è parlato anche di progetti editoriali ... repubblica.it Che ci faceva Luca Zaia a casa di Marina Berlusconi È il rovello che accende la maggioranza da un paio di giorni. L'ex governatore veneto, scrive @repubblica, è stato ricevuto a Milano dalla figlia del Cavaliere lo scorso 22 aprile. Non solo per parlare di libri x.com Salvini e il vento del nord: stop a Zaia, Garavaglia e La Lega la fa Marina Berlusconi. Di Carmelo Caruso Si muovono i Berlusconi, la finanza milanese esulta per il ribaltone Mps, la base del nord chiede alla Lega di non votare il ddl su Roma Capitale, ma facebook