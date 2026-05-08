Incontro Zaia-Marina Berlusconi ipotesi ingresso in FI e ruolo da capogruppo in caso di vittoria alle elezioni 2027 – RETROSCENA

Da ilgiornaleditalia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è parlato di un incontro tra un leader regionale e un'imprenditrice di rilievo, che ha alimentato ipotesi su un possibile ingresso del politico nel partito di centrodestra. Se si dovesse verificare una vittoria alle elezioni nazionali del 2027, si discuterebbe anche di un ruolo di primo piano per il politico, che potrebbe essere quello di capogruppo parlamentare o di ministro in un eventuale governo.

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Secondo quanto appreso da Il Giornale d’Italia, nel caso di una vittoria del centrodestra alle Politiche del 2027, gli azzurri potrebbero mettere sul tavolo per Zaia un incarico di primo piano: il ruolo di capogruppo alla Camera o al Senato, oppure un ministero strategico nel futuro governo. Anche p.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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