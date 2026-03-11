Alessandro Rinaldi, originario di Reggio Emilia, è stato eletto alla guida della Lega Giovani in Emilia. La nomina segna un cambiamento nel panorama politico giovanile della regione, con Rinaldi che assume il ruolo di rappresentante ufficiale del movimento. La sua elezione è stata comunicata di recente e definisce un nuovo assetto per l’organizzazione nel territorio.

La politica giovanile emiliana ha trovato un nuovo timoniere con l’elezione di Alessandro Rinaldi, originario di Reggio Emilia, alla guida della Lega Giovani nella regione. L’evento si è svolto sabato 7 marzo a Bologna presso l’hotel Regency, dove il reggiano ha sostituito Tommaso Vergiati dopo sei anni di mandato. In un clima segnato da una pioggia probabile al 95% e temperature miti, i delegati hanno scelto chi dovrà guidare il movimento verso nuove sfide istituzionali. Rinaldi, già capogruppo nel consiglio comunale di Reggio Emilia, ha accolto la nomina come un onore ma soprattutto come un peso di responsabilità verso le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rinaldi guida la Lega Giovani: nuovo corso per l’Emilia

Articoli correlati

Leggi anche: Alessandro Rinaldi il nuovo coordinatore regionale di Lega giovani Emilia

Leggi anche: Alessandro Rinaldi neo coordinatore dei Giovani della Lega in Emilia Romagna

Approfondimenti e contenuti su Lega Giovani

Temi più discussi: Lega Giovani, Rinaldi guiderà il gruppo emiliano; Lega Giovani Emilia: Alessandro Rinaldi nuovo coordinatore regionale; È il reggiano Alessandro Rinaldi il nuovo coordinatore regionale di Lega Giovani Emilia; Alessandro Rinaldi neo coordinatore dei Giovani della Lega in Emilia Romagna.

Lega Giovani, Rinaldi guiderà il gruppo emilianoSi è svolto sabato all’Hotel Regency di Bologna, il Congresso della Lega Giovani Emilia, che ha portato all’elezione del ... ilrestodelcarlino.it

Giovani Lega 'Veneto indica via, la Lombardia resti a noi'Questa notte davanti al Palazzo del Consiglio Regionale della Lombardia, a Milano, è apparso uno striscione dei giovani della Lega che recita il Veneto ha indicato la via, ora alla Lega la Lombardia ... ansa.it

Inizia oggi “Incoscienti giovani”, il nuovo podcast di Isabella Alfano e Luca Di Egidio! L’ospite di questo primo episodio è Luca Toccalini, deputato e segretario federale della Lega Giovani. Mercoledì 11 ore 13.00 out sul nostro canale YouTube! x.com

Lega Giovani Lombardia - facebook.com facebook