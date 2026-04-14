PD in Toscana | sfida interna tra continuità e nuovo corso

Il Partito Democratico in Toscana si prepara a due congressi importanti che riguardano l’Unione comunale di Piombino e la Federazione Val di Cornia–Elba. In questa fase, si verifica una discussione tra chi sostiene un percorso di continuità e chi propone un nuovo orientamento. Le assemblee si avvicinano e riuniscono diversi membri del partito, che si confrontano sulle future strategie di rappresentanza e organizzazione.

Il Partito Democratico affronta una fase di trasformazione radicale nel sud della Toscana, con i congressi per l’Unione comunale di Piombino e la Federazione Val di Cornia–Elba che si avvicinano. Le scadenze sono serrate: le liste dei candidati devono essere depositate entro il 23 aprile, mentre le assemblee nei circoli territoriali si terranno tra il 15 e il 31 maggio. La dinamica politica locale vede Fabio Cento impegnato nella difesa della sua carica come segretario uscente a Piombino, dove dovrà misurarsi con la candidatura di Martina Pietrelli. Parallelamente, nell’area che comprende la Val di Cornia e l’Elba, la sfida per la segreteria della Federazione vedrà Alberta Ticciati, attuale sindaca di Campiglia Marittima, contrapposta alla gestione di De Rosas, verso la quale la stessa Ticciati ha espresso critiche in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD in Toscana: sfida interna tra continuità e nuovo corso Futsal, la sfida interna coi romani del Real Fabrica è l’occasione giusta per trovare continuitàLa Futsal Cesena vuole confermare la prestazione di sostanza e vincente di Reggio Emilia dove dopo quattro ko di fila, contro formazioni da piani... Leggi anche: Minerva è il nuovo capogruppo del Pd in Regione, tra continuità e recenti tensioni Paradiso...Toscana Una Collina Pistoiese Ph @Amedeo Pippoli - facebook.com facebook Il maltempo continuerà anche domani. Martedì 14 aprile sarà una giornata molto instabile, con piogge e temporali su molte zone d’Italia. Nella notte ancora rovesci su Toscana, soprattutto coste, Sardegna centro-occidentale, Piemonte meridionale, Lombardia x.com