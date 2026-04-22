Il governo ha approvato il Documento di finanza pubblica per il 2026, presentando un piano che punta a una gestione attenta delle finanze pubbliche. Le previsioni indicano un rallentamento dell’economia e una diminuzione del prodotto interno lordo rispetto alle stime precedenti. La strategia si basa su una politica di bilancio prudente, con una revisione al ribasso delle aspettative di crescita economica per i prossimi anni.

Il governo ha approvato il Documento di finanza pubblica per l’anno 2026, delineando una strategia economica caratterizzata da una prudente gestione dei conti e da una revisione al ribasso delle prospettive di crescita. La decisione del Consiglio dei ministri si inserisce in un quadro complesso, segnato da un deficit che nel 2025 dovrebbe toccare il 3,1% del PIL, mantenendo l’Italia sotto la lente d’ingrandimento della Commissione europea. La nuova traiettoria del PIL tra cautela internazionale e stime ridimensionate. Le previsioni sulla capacità produttiva del Paese hanno subito un aggiustamento verso il basso. Secondo le nuove proiezioni contenute nel documento, la crescita economica per il 2026 e il 2027 è stata corretta dallo 0,7% allo 0,6%, mentre per l’esercizio 2028 si attende un incremento dello 0,8%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Economia Italia: piano prudente e PIL in calo per il 2026

Il Grande Inganno del Boom Italiano: La Verità sul 2026

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