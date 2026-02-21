Lecce nuova era per la Chiesa | il Duomo nel logo Sant’Oronzo guida

Lecce ha aggiornato il simbolo della sua arcidiocesi, scegliendo di includere il Duomo nel nuovo logo. La decisione nasce dall’esigenza di rappresentare più concretamente la storia e la fede della città. Il nuovo design, creato da Daniele De Paola e il suo team “Core”, sarà utilizzato anche sulla carta intestata e sui materiali ufficiali. La presenza di Sant’Oronzo nel logo rafforza il legame tra la città e la sua tradizione religiosa. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri in un evento pubblico nel centro storico.

Lecce Rinnova il Suo Simbolo: Un Nuovo Logo per l'Arcidiocesi. Lecce si presenta con un volto nuovo. L'arcidiocesi di Lecce ha svelato ieri, 20 febbraio 2026, i nuovi loghi per la chiesa e la curia arcivescovile, frutto della collaborazione tra il graphic designer Daniele De Paola e la sua agenzia "Core", con il sostegno del Microcredito Sant'Oronzo nell'ambito del progetto Policoro. L'obiettivo è rafforzare l'identità storica e spirituale dell'arcidiocesi in una fase di crescita e rinnovamento. Un'Evoluzione Visiva nel Cuore del Salento. Il cambiamento grafico arriva in un momento di transizione per l'arcidiocesi, segnato anche dal recente trasferimento della curia nella nuova sede di Castromediano.