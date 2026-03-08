Due cantieri sono attualmente in corso nel centro cittadino di Bresso, uno nel parcheggio e l'altro in piazza. Gli interventi prevedono lavori per migliorare la gestione delle acque piovane e la permeabilità del territorio, seguendo il principio ambientale della

Due cantieri aperti in contemporanea sul piccolo territorio cittadino, per rendere Bresso più sostenibile e più permeabile all’acqua piovana, secondo il principio ambientale della "spugna". Il primo è, nei fatti, quello che sta interessando da pochi giorni il posteggio pubblico di via del Molino, dove sono iniziati i lavori di rigenerazione urbana per trasformarlo appunto in un " parcheggio spugna ", in grado di drenare la pioggia e di non sovraccaricare gli impianti fognari della città. Per circa 7 settimane all’interno di quest’area pubblica, a poche centinaia di metri dal vialone dell’aeroporto locale, non si potrà posteggiare per consentirne la riqualificazione ambientale; al termine degli interventi, saranno rifatti i 35 stalli di sosta e saranno realizzate alcune aiuole alberate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal parcheggio spugna alla piazza. Cantieri aperti, via agli interventi

Leggi anche: Colle: tanti gli interventi . Superato il maltempo verranno aperti i cantieri

Leggi anche: Consorzio Industriale del Lazio, FSC: 40 milioni di euro in interventi tra cantieri aperti e lavori avviati

Una raccolta di contenuti su Dal parcheggio spugna alla piazza....

Argomenti discussi: Dal parcheggio spugna alla piazza. Cantieri aperti, via agli interventi.

Dal parcheggio spugna alla piazza. Cantieri aperti, via agli interventiDue cantieri aperti in contemporanea sul piccolo territorio cittadino, per rendere Bresso più sostenibile e più permeabile all’acqua ... ilgiorno.it

Cesano Boscone. Una nuova Spugna in via LibertàIl progetto di Città Metropolitana verrà eseguito dal Gruppo CAP. I lavori partiranno lunedì 2 marzo e dovrebbero durare tre mesi, salvo imprevisti. È il secondo Progetto Spugna, dopo quello realizz ... mi-lorenteggio.com