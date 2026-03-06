juventus pisa spalletti ancora senza vlahovic probabili formazioni e orario tv

La partita tra Juventus e Pisa si gioca all’Allianz Stadium, dove la squadra di casa cerca di interrompere una serie negativa di quattro partite senza vittorie. La Juventus, senza Vlahovic, punta a conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. L’incontro è previsto con orario televisivo ancora da definire.

Torino, 6 marzo 2026 - Dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro partite, la Juventus ospita all'Allianz Stadium il Pisa per tornare a vincere e a inseguire un posto nella prossima Champions League. Anche i nerazzurri però hanno bisogno di punti per muovere la classifica, abbandonare l'ultimo posto e mettersi alle spalle i tre ko di fila con Milan, Fiorentina e Bologna. Ancora niente ritorno di Vlahovic nelle file bianconere. I precedenti La Juventus non ha mai perso in 15 precedenti contro il Pisa in Serie A (11V, 4N) e nella massima serie solo contro Cremonese (18) e Piacenza (16) ha disputato più match senza mai perdere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

