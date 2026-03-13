napoli lecce probabili formazioni e orario tv anguissa verso il ritorno da titolare

Domani sera si gioca Napoli-Lecce, con le probabili formazioni che prevedono il ritorno di Anguissa tra i titolari. La partita è programmata alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta sulla rete televisiva dedicata. I due allenatori stanno preparando le rispettive formazioni, con alcune scelte ancora da definire. La sfida si svolgerà allo stadio di Napoli.

Napoli, 13 marzo 2026 – Ennesima vigilia silenziosa per Antonio Conte, e in questo caso si tratta di quella che precede il match tra il suo Napoli e il Lecce, in programma sabato 14 marzo al Maradona alle 18: se i giallorossi andranno a caccia di punti salvezza dopo la fondamentale vittoria nello scontro diretto con la Cremonese, gli azzurri cercheranno il tris di successi dopo quelli su Verona e Torino per blindare ulteriormente l'accesso alla prossima Champions League. Le probabili formazioni . Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Alenatore: Conte Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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