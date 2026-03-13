Napoli-Lecce probabili formazioni e orario tv Anguissa verso il ritorno da titolare

Da sport.quotidiano.net 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera si gioca Napoli-Lecce, con le probabili formazioni che prevedono il ritorno di Anguissa tra i titolari. La partita è programmata alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta sulla rete televisiva dedicata. I due allenatori stanno preparando le rispettive formazioni, con alcune scelte ancora da definire. La sfida si svolgerà allo stadio di Napoli.

Napoli, 13 marzo 2026 – Ennesima vigilia silenziosa per Antonio Conte, e in questo caso si tratta di quella che precede il match tra il suo Napoli e il Lecce, in programma sabato 14 marzo al Maradona alle 18: se i giallorossi andranno a caccia di punti salvezza dopo la fondamentale vittoria nello scontro diretto con la Cremonese, gli azzurri cercheranno il tris di successi dopo quelli su Verona e Torino per blindare ulteriormente l'accesso alla prossima Champions League. Le probabili formazioni  . Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Alenatore: Conte Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli lecce probabili formazioni e orario tv anguissa verso il ritorno da titolare
© Sport.quotidiano.net - Napoli-Lecce, probabili formazioni e orario tv. Anguissa verso il ritorno da titolare

Articoli correlati

Napoli-Torino, probabili formazioni e TV: Gilmour titolare, Conte ritrova Anguissa e De BruyneLa rincorsa Champions passa dal Maradona: in una serata segnata dall'emergenza in mediana, Conte affida le chiavi della squadra allo scozzese e...

Atalanta-Napoli, probabili formazioni e orari tv. McTominay verso il no: Alisson titolareNapoli, 21 febbraio 2026 - Dopo le eliminazioni prima dalla Champions League e poi dalla Coppa Italia, la settimana piena di lavoro tanto cara ad...

Approfondimenti e contenuti su Napoli Lecce probabili formazioni e...

Temi più discussi: Napoli-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Napoli-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund e Stulic; Napoli-Lecce Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN.

napoli lecce napoli lecce probabili formazioniNapoli-Lecce, le probabili formazioni: c'è Anguissa al fianco di Gilmour, gioca GandelmanLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Lecce (Sabato 14 marzo, ore 18.00, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN): Come arriva il Napoli Antonio. tuttomercatoweb.com

Serie A: Napoli-Lecce in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioniTre posti a disposizione per cinque pretendenti. Dato per scontato che i 16 punti di vantaggio della capolista Inter sulla quinta in classifica rappresentano un margine troppo ampio perché possa esser ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.