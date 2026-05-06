La Juventus sta preparando la partita contro il Lecce con un ritiro precampionato, mentre l’allenatore ha modificato la strategia iniziale per concentrarsi meglio sulla Champions League. Dopo il pareggio casalingo contro Verona, nello spogliatoio si sono notate reazioni di insoddisfazione tra i giocatori. La squadra lavora per migliorare la condizione e affrontare con maggiore determinazione le prossime gare.

Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Mercato Juve, una difesa da riformare: Kim il grande sogno, Stones l’alternativa! Tutti i nomi Calciomercato Como, rebus Nico Paz: argentino diviso tra Real Madrid e Inter. L’ultima mossa può far saltare il banco Srna racconta: «Pisacane un fratello, tifo per lui e per il Cagliari.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus in ritiro pre-Lecce: Spalletti cambia i piani per il focus Champions. Retroscena dallo spogliatoio sulla reazione post Verona

JUVENTUS-LECCE 1-1: IL 2026 DI DAVID PEGGIO DELL'ANNO SCORSO

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