Boga Juve l’anti-Openda che ha convinto la società | riscatto vicino Ma Spalletti si aspetta che…

Boga, giocatore in prestito, ha impressionato i dirigenti della Juventus come alternativa a Openda e il riscatto potrebbe essere prossimo. Tuttavia, l’allenatore Spalletti si aspetta che il calciatore mostri una maggiore disponibilità a sacrificarsi in campo. La società valuta le prossime mosse, mentre il giocatore si prepara a rispondere alle richieste del tecnico. La decisione finale sul riscatto è ancora da definire.

Boga Juve, l’anti-Openda che ha convinto i dirigenti: riscatto vicino. Ma Spalletti gli chiede una maggiore predisposizione al sacrificio. L’operazione Jérémie Boga si sta rivelando il capolavoro silenzioso del mercato di Damien Comolli. Arrivato a Torino nell’ultimo giorno della sessione invernale come un esubero del Nizza, l’esterno ivoriano ha saputo trasformare un prestito gratuito con diritto di riscatto a 4,8 milioni in una delle note più liete della stagione bianconera. Il contrasto con l’investimento massiccio fatto per Openda (44 milioni complessivi) è netto: Boga, pur agendo da ala e subentrando sempre a partita in corso, ha già eguagliato il bottino di 2 reti del belga, ma con un minutaggio infinitamente inferiore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

