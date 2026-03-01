Roma Juve inizia la missione dei bianconeri | FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Capitale
La squadra di calcio Juventus è partita questa mattina dall’aeroporto di Caselle in direzione di Roma. Il gruppo dei giocatori e dello staff si è riunito prima della partenza, mentre i tifosi si sono radunati per salutare i loro beniamini. La trasferta ha come obiettivo la sfida in programma nella capitale, che si svolgerà nelle prossime ore. La partenza è stata documentata con foto e video.
di Marco Baridon Roma Juve, inizia la missione dei bianconeri con la partenza del gruppo all’aeroporto di Caselle per raggiungere Roma in vista del big match. (il nostro inviato) – La missione capitolina della Juventus è ufficialmente iniziata. Pochi minuti fa, il pullman bianconero ha varcato i cancelli dell’aeroporto di Caselle, portando con sé il carico di speranze e determinazione necessario per affrontare lo scontro diretto contro la Roma. Il clima appare estremamente concentrato, con Luciano Spalletti a guidare la fila dei suoi uomini verso l’imbarco immediato per raggiungere la città eterna. Questa trasferta rappresenta uno spartiacque fondamentale per il cammino in campionato, specialmente dopo le fatiche vissute sul palcoscenico della Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
