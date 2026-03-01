Roma Juve inizia la missione dei bianconeri | FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Capitale

La squadra di calcio Juventus è partita questa mattina dall’aeroporto di Caselle in direzione di Roma. Il gruppo dei giocatori e dello staff si è riunito prima della partenza, mentre i tifosi si sono radunati per salutare i loro beniamini. La trasferta ha come obiettivo la sfida in programma nella capitale, che si svolgerà nelle prossime ore. La partenza è stata documentata con foto e video.