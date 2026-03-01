Roma Juve inizia la missione dei bianconeri | FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Capitale

Da juventusnews24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio Juventus è partita questa mattina dall’aeroporto di Caselle in direzione di Roma. Il gruppo dei giocatori e dello staff si è riunito prima della partenza, mentre i tifosi si sono radunati per salutare i loro beniamini. La trasferta ha come obiettivo la sfida in programma nella capitale, che si svolgerà nelle prossime ore. La partenza è stata documentata con foto e video.

di Marco Baridon Roma Juve, inizia la missione dei bianconeri con la partenza del gruppo all’aeroporto di Caselle per raggiungere Roma in vista del big match. (il nostro inviato) – La  missione capitolina  della  Juventus  è ufficialmente iniziata. Pochi minuti fa, il pullman  bianconero  ha varcato i cancelli dell’aeroporto di  Caselle, portando con sé il carico di speranze e determinazione necessario per affrontare lo scontro diretto contro la  Roma. Il clima appare estremamente concentrato, con  Luciano Spalletti  a guidare la fila dei suoi uomini verso l’imbarco immediato per raggiungere la città eterna. Questa trasferta rappresenta uno spartiacque fondamentale per il cammino in  campionato, specialmente dopo le fatiche vissute sul palcoscenico della  Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

roma juve inizia la missione dei bianconeri foto e video della partenza da caselle per la capitale
© Juventusnews24.com - Roma Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Capitale

Pisa Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la ToscanaMcKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero.

Leggi anche: Monaco Juve: la partenza dei bianconeri da Caselle. Inizia la missione Champions League per la squadra di Spalletti – FOTO e VIDEO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Juve

Temi più discussi: Roma, Gasperini studia una squadra aggressiva: contro la Juve si candida Pissilli; Mercato fallimentare, zero personalità. Lui importante? Vai a leggere i numeri: la Juve va a fondo; Probabili 27ª: McTominay e Anguissa out, Bremer vuole esserci, Dybala ci prova; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

roma juve inizia laDove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioBig match all'Olimpico, scontro diretto per la zona Champions: tutte le info per seguire la partita, le possibili formazioni di Gasperini e Spalletti ... corrieredellosport.it

roma juve inizia laRoma-juventus: orario, formazioni e dove vederla in tv e streamingVivi il confronto Roma-Juventus: orario, probabili formazioni, diretta su Dazn e riflessi disciplinari dopo il no di Gravina sulla richiesta di grazia per Kalulu ... notizie.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.