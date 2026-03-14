Udinese Juve inizia la missione dei bianconeri | FOTO e VIDEO della partenza da Caselle

Da juventusnews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I giocatori della Juventus sono partiti questa mattina dall’aeroporto di Caselle diretti verso il Friuli, dove questa sera si svolgerà la partita contro l’Udinese. La squadra ha lasciato l’aeroporto in gruppo, con molte immagini e video della partenza condivisi sui social. La trasferta è stata organizzata in vista dell’incontro che si terrà nel tardo pomeriggio.

di Marco Baridon Udinese Juve: i bianconeri hanno raggiunto l’aeroporto per raggiungere il Friuli in vista dell’attesa sfida in programma stasera. (inviato all’aeroporto di Caselle) – La  Juventus  ha ufficialmente dato il via alla sua importantissima missione in terra friulana in vista del fondamentale incrocio del campionato. Pochi istanti fa, il gruppo ha raggiunto l’aeroporto per imbarcarsi sul volo privato che lo condurrà a Udine. La concentrazione è già altissima, con l’obiettivo dichiarato che è quello di portare a casa un risultato positivo. La #Juventus è in partenza dall’aeroporto di Caselle per Udine?? Torna #Milik tra i convocati di Spalletti??? #?? #UdineseJuve? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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