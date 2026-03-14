Udinese Juve inizia la missione dei bianconeri | FOTO e VIDEO della partenza da Caselle

I giocatori della Juventus sono partiti questa mattina dall’aeroporto di Caselle diretti verso il Friuli, dove questa sera si svolgerà la partita contro l’Udinese. La squadra ha lasciato l’aeroporto in gruppo, con molte immagini e video della partenza condivisi sui social. La trasferta è stata organizzata in vista dell’incontro che si terrà nel tardo pomeriggio.

di Marco Baridon Udinese Juve: i bianconeri hanno raggiunto l’aeroporto per raggiungere il Friuli in vista dell’attesa sfida in programma stasera. (inviato all’aeroporto di Caselle) – La Juventus ha ufficialmente dato il via alla sua importantissima missione in terra friulana in vista del fondamentale incrocio del campionato. Pochi istanti fa, il gruppo ha raggiunto l’aeroporto per imbarcarsi sul volo privato che lo condurrà a Udine. La concentrazione è già altissima, con l’obiettivo dichiarato che è quello di portare a casa un risultato positivo. La #Juventus è in partenza dall’aeroporto di Caselle per Udine?? Torna #Milik tra i convocati di Spalletti??? #?? #UdineseJuve? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselle Articoli correlati Pisa Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la ToscanaMcKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero. Roma Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Capitaledi Marco BaridonRoma Juve, inizia la missione dei bianconeri con la partenza del gruppo all’aeroporto di Caselle per raggiungere Roma in vista del... JUVENTUS - UDINESE CON IL RITORNO ALLA VITTORIA DEI BIANCONERI! CHI DEVE PRENDERE COME ALLENATORE Aggiornamenti e notizie su Udinese Juve Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus; Udinese-Juventus affidata a Mariani; Diretta Udinese-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Pronostico Udinese-Juventus quote analisi 29ª giornata Serie A. Serie A, orario e dove vedere Udinese-JuventusVediamo insieme come poter seguire la partita del campionato di Serie A Udinese-Juventus con le probabili formazioni della sfida. mondotv24.it Juventus, i convocati per la sfida contro l'Udinese: Vlahovic ufficialmente outLa Juventus sarà ospite dell'Udinese questa sera al Bluenergy Stadium per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Poco fa la società ha reso nota la lista dei convocati da mister Spallett ... msn.com Chico Conceiçao ha parlato nella conferenza pre Udinese-Juventus e si è espresso su un possibile futuro di Bernardo Silva in bianconero "Conosco Bernardo Silva molto bene. È un giocatore molto forte, però non ho parlato con lui su questo. Non so - facebook.com facebook “Siamo i più forti, dobbiamo dimostrarlo. Ecco cosa direi a Bernardo Silva” L’attaccante della Juventus Francisco Conceiçao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juve di Serie A. #juventusnews24 #Conferenza #Conceicao #udinesejuve x.com