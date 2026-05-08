Le Streghe del Centro Antico di Napoli Tour

Un nuovo tour si svolge nel centro storico di Napoli, promosso dall’Associazione Esoterica De Rebus Neapolis. La visita si concentra su temi legati alla stregoneria, ai roghi e ai processi dell’Inquisizione, includendo anche esposizioni di strumenti di tortura e riferimenti agli eretici. L’itinerario si rivolge a chi desidera approfondire aspetti storici e culturali legati a questo periodo e a queste pratiche.

L'Associazione Esoterica De Rebus Neapolis presenta l’unico e soprattutto ORIGINALE tour dedicato alla Stregoneria, Roghi, Eretici, Tribunali dell'Inquisizione, Strumenti di tortura. Questi i temi della vista guidata nel cuore di Napoli. La cosa straordinaria del Tour è la visita al Museo delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Il tour estivo di Mannarino fa tappa al Porto Antico per Altraonda Festival 2026Venerdì 17 luglio 2026 Altraonda Festival accende l'Arena del Mare con il cantautore romano Mannarino.

“Nostalgia 90”: oltre 10.000 presenze all’Ex Base Nato di Napoli, annunciate le date del tour 2026NAPOLI - Grande successo per il live show di "Nostalgia 90", che venerdì 1 maggio ha acceso il palco dell’Ex Base Nato di Napoli con uno spettacolo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Como, streghe e fate: a Villa Saporiti il grande evento del Cfp ha incoronato il lavoro di studentesse e studenti; Veleni, dossier e caccia alle streghe. È l'onda lunga del No al referendum; Benevento al centro degli studi sulla stregoneria: presentato il convegno internazionale all’UniFortunato; Benevento, convegno internazionale su stregoneria e folklore: la città guarda all’Europa.

Le Streghe del Centro Antico di Napoli TourL'Associazione Esoterica De Rebus Neapolis presenta l’unico e soprattutto ORIGINALE tour dedicato alla Stregoneria, Roghi, Eretici, Tribunali dell'Inquisizione, Strumenti di tortura. Questi i temi del ... napolitoday.it

Como, streghe e fate: a Villa Saporiti il grande evento del Cfp ha incoronato il lavoro di studentesse e studentiSTREGHE E FATE: BELLEZZA E PROFESSIONALITA’ PER CELEBRARE IL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALLIEVI DEL SETTORE BENESSERE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI COMO Lunedì 4 maggio alle ... comozero.it

“Masche, le streghe di Levone” al Salone Internazionale del Libro di Torino. Arriva il volume ispirato al documentario. Il libro sarà presentato sabato 16 maggio, dalle 19:30 alle 20:30, presso il Lingotto Centro Congressi, Sala Madrid. Proiezione più presentazi - facebook.com facebook