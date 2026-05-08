Le segreterie sono quasi al collasso Personale ridotto troppi adempimenti servono procedure più snelle L’allarme di Germani Anquap INTERVISTA
Le segreterie scolastiche italiane si trovano a fronteggiare una situazione critica, con il personale ridotto all’osso e un numero elevato di adempimenti che rallentano l’operatività quotidiana. In un’intervista, un rappresentante di Anquap ha evidenziato come le procedure attuali siano troppo complesse e richiedano un intervento immediato per semplificarle. La questione riguarda anche la presenza di una burocrazia eccessiva che ostacola il funzionamento delle scuole e necessita di essere affrontata.
La burocrazia, nelle scuole italiane, non è soltanto un fardello inevitabile. Esiste una “mala burocrazia” che si può e si deve mettere da parte. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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