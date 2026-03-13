ANQUAP a Fiera Didacta | riforma del DI 129 2018 interoperabilità SIDI e proroga PNRR per alleggerire le segreterie scolastiche dal sovraccarico burocratico

Durante la Fiera Didacta 2026, il presidente di ANQUAP ha illustrato una strategia urgente concentrata su tre punti principali. La proposta riguarda la riforma del decreto 1292018, l’interoperabilità tra il sistema SIDI e altre piattaforme, e la proroga del PNRR per alleggerire il carico burocratico delle segreterie scolastiche. La presentazione ha coinvolto rappresentanti del settore e ha evidenziato le priorità per semplificare le procedure amministrative nelle scuole.

A Didacta Italia 2026, il Presidente di ANQUAP Giorgio Germani ha presentato una strategia d'urgenza articolata su tre direttrici per contrastare il sovraccarico burocratico che paralizza le istituzioni scolastiche e il personale ATA. L'articolo ANQUAP a Fiera Didacta: riforma del DI 1292018, interoperabilità SIDI e proroga PNRR per alleggerire le segreterie scolastiche dal sovraccarico burocratico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati ANQUAP a Didacta Italia 2026: riforma del DI 129/2018, interoperabilità SIDI e proroga PNRR per alleggerire le segreterie scolastiche dal sovraccarico burocraticoA Didacta Italia 2026, il Presidente di ANQUAP Giorgio Germani ha presentato una strategia d'urgenza articolata su tre direttrici per contrastare il... Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnantiSupplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. Una raccolta di contenuti su Fiera Didacta A Fiera Didacta la Uil Scuola Rua rilancia il valore della scuola primaria e dell’educazione civica: D’Aprile richiama il ruolo delle maestre e degli alunni [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, il segretario generale nazionale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola il significato della presenza del sindacato ... orizzontescuola.it Fiera Didacta al via, Valditara. La scuola deve essere la guida della società. Ciò che si impara in classe non deve essere dimenticato a casa. Educare al rispettoLa Fortezza da Basso di Firenze ospita dall'11 al 13 marzo la tredicesima edizione di Didacta Italia, la più importante fiera nazionale dedicata all'innovazione scolastica e alla formazione del person ... orizzontescuola.it