Ciclone Harry e procedure più snelle per la ricostruzione balneari | Serve adesso una rimodulazione delle concessioni
Il ciclone Harry ha provocato danni a numerose strutture balneari lungo le coste italiane, spingendo le autorità ad accelerare le procedure di ricostruzione. Ora si chiede di rivedere le concessioni per adattarle alle nuove esigenze, favorendo interventi più rapidi e efficaci. La discussione si concentra sulla necessità di semplificare le pratiche burocratiche per aiutare le imprese colpite. La proposta mira a ridurre i tempi di intervento e a sostenere il settore in questa fase critica.
"Un risultato importante frutto di un confronto costante e di un lavoro di sensibilizzazione portato avanti con determinazione". Sono soddisfatti gli operatori del Sindacato italiano Balneari di Fipe, aderente a Confcommercio, dopo la pubblicazione della nuova circolare congiunta dei dipartimenti regionali dell'Ambiente, dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e Tecnico, firmata dall'assessore Giusi Savarino e dai dirigenti generali, e l'approvazione del decreto legge che ne completa il quadro operativo. "Desideriamo esprimere apprezzamento per l'impegno del governo Schifani – spiega a nome del comparto, Ignazio Ragusa, presidente regionale di Sib Fipe Confcommercio – e per tutti coloro che hanno contribuito alla redazione della circolare.
