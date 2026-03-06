Casoncelli pizzoccheri e polenta taragna | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre e iniziative gastronomiche, tra cui la sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini e il Taragna Wine Fest a Spirano. L'evento si estende da venerdì 6 a domenica 9 marzo e coinvolge numerosi appassionati di cucina tradizionale, offrendo degustazioni e momenti di incontro tra i partecipanti.

Dalla sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini alla Taragna Wine Fest a Spirano. Sono diverse le iniziative gustose promosse in Bergamasca nel fine-settimana da venerdì 6 a domenica 9 marzo. Al Piazzale degli Alpini a Bergamo si terrà una sfida tra Casoncelli vs Pizzoccheri. L’iniziativa si svolgerà sabato 7 e domenica 8 marzo, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026. Il menù prevede: tagliere di salumi misti delle valli bergamasche e “bergamì” della nonna – (coppa, salame, lardo nostrano e sformato di polenta ripieno di taleggio); bresaola valtellinese e sciatt su letto di insalata – (Sciatt, ovvero frittelle... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

