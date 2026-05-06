Biennale di Venezia le Pussy Riot contro Putin | protesta davanti al padiglione della Russia

Durante la giornata che avrebbe dovuto segnare l'apertura ufficiale della Biennale Arte di Venezia 2026, un gruppo di donne ha organizzato una protesta davanti al padiglione dedicato alla Russia. Le attiviste hanno esposto cartelli e urlato slogan contro il presidente del paese. La protesta si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, attirando l'attenzione dei presenti sulla questione politica legata al governo russo. La manifestazione è durata circa un'ora prima che le forze dell'ordine intervenissero per disperdere il gruppo.

E oggi, 6 maggio, le Pussy Riot sono entrate in azione nel giorno della pre apertura. Davanti al padiglione della Russia il celebre collettivo contro Putin ha inscenato una protesta colorata e chiassosa con provocazioni alla loro maniera mentre la polizia italiana blindava l'entrata fel padiglione: urla e seni nudi con performance di finte chitarriste e fumogeni sventolando la bandiera ucraina. Slogan contro Putin e per una Russia libera con tentativo di sfondamento dell'entrata del padigliobe "riaperto"dal presidente della Biennale Buttafuoco tra tante polemiche e scomuniche da parte ddl governo. Chissa' che questa manifestazione cosi' vibrata e potente, che ha soverchiato anche la musica tecno suonata dai dj del Padiglione, possa controbilanciare lo strappo diplomatico con la Ue.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della Russia Notizie correlate Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeniVENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia: tra urla e... Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeni DirettaVENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione russo: tra urla e fumogeni la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le dimissioni della Giuria internazionale della Biennale Arte 2026; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Biennale di Venezia, si è dimessa la Giuria internazionale; Si è dimessa la giuria internazionale della Biennale di Venezia. Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della RussiaQuello che doveva essere il giorno della pre-apertura della Biennale Arte di Venezia 2026 si è trasformato nell’ennesimo capitolo della crisi più politica degli ultimi anni: davanti al padiglione russ ... vanityfair.it Bruxelles: la Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni Ue se includesse il padiglione della RussiaRoma, 6 mag. (askanews) – La Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni dell’Unione europea se includesse il padiglione nazionale della Russia. È l’avvertimento che Bruxelles ha lanciato – scrive il F ... askanews.it #Bruxelles: la #Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni Ue se includesse il padiglione della #Russia - facebook.com facebook #Bruxelles: la #Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni Ue se includesse il padiglione della #Russia x.com