Biennale blitz Pussy Riot e Femen davanti al padiglione russo

A Venezia, davanti al padiglione russo della Biennale, si sono svolti momenti di tensione tra gruppi di attivisti e le forze dell'ordine. Due gruppi di protesta, le Pussy Riot e le Femen, hanno organizzato un'azione con circa venti persone, tentando di attirare l'attenzione sulla presenza russa all'evento. La polizia ha impedito loro di entrare nel padiglione e ha effettuato alcuni fermi tra i manifestanti.

Alleanza tra le Pussy Riot e le Femen che a Venezia hanno guidato una protesta con una ventina di partecipanti davanti al padiglione della Russia alla Biennale E’ stato un sit in, con il volto travisato da passamontagna di color rosa, durato circa un quarto d’ora dove sono stati accesi dei fumogeni di color giallo e blu, e sventolando bandiere dell’Ucraina, e lanciato slogan contro la Russia anche con cartelli esposti davanti al padiglione. La situazione è tranquilla e la Digos ha tenuto a bada le dimostranti senza alcun incidente. Biennale, si dimette la Giuria internazionale. Partecipano anche Russia e Israele Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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