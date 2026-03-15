Dimensionamento e attrattività | quando il risparmio delle famiglie diventa una sfida per l’autonomia scolastica

In diverse zone, molte scuole stanno chiudendo o vengono accorpate, portando a una riduzione degli istituti disponibili. Il calo delle iscrizioni e i tagli ai finanziamenti pubblici hanno contribuito a questa situazione, spingendo le scuole a riorganizzarsi e a perdere parte della loro identità storica. Questa dinamica riguarda principalmente le aree con minori risorse economiche, dove il risparmio diventa una priorità.

Scuole che chiudono, che perdono progressivamente la loro identità storica, che vengono accorpate in istituti sempre più estesi, con uffici di segreteria e direzione che si allontanano dalla prossimità del quartiere, dal volto quotidiano delle famiglie, dal senso di appartenenza che per decenni ha legato un edificio scolastico alla sua comunità. Non è solo una riorganizzazione amministrativa, ma una trasformazione silenziosa del tessuto sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Pianificare la longevità: la nuova sfida del risparmio: "Tempo, mercati e fisco gli alleati delle famiglie" Dimensionamento scolastico, Pellegrino Mastella e Lombardi (NdC): “Tutelata autonomia delle comunità del Sannio”“L’assessore regionale all’Istruzione Morniroli ci ha comunicato che nel Piano regionale sul dimensionamento scolastico della Regione Campania sono...