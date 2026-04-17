Modesto avvisa i suoi | Massima attenzione l’episodio farà la differenza

Alla vigilia di una partita cruciale per la salvezza, l’allenatore del Mantova invita i suoi a fare molta attenzione, affermando che l’episodio potrebbe determinare l’esito della stagione. Si tratta di un incontro che alcuni considerano decisivo, e il tecnico ribadisce l’importanza di affrontare la match con concentrazione e determinazione. La partita è prevista tra poche ore e rappresenta un momento chiave per il futuro della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia di quello che molti definiscono il “ match ball ” per la salvezza, il tecnico del Mantova Francesco Modesto mantiene i piedi ben saldi a terra. La sfida interna contro l’Avellino non è solo una partita di cartello, ma il culmine di un percorso iniziato mesi fa. “È un cammino lungo, dove ogni gara è stata cruciale”, esordisce il tecnico biancorosso. “Oggi ci giochiamo questa possibilità in casa, davanti a un pubblico che sarà meraviglioso”. L’avversario di turno, però, incute rispetto. L’ Avellino di Davide Ballardini viene descritto da Modesto come una squadra “ben attrezzata”, dotata di una struttura importante e di individualità capaci di cambiare il ritmo in qualsiasi momento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Modesto avvisa i suoi: “Massima attenzione, l’episodio farà la differenza” Notizie correlate Segavecchia, la sindaca dopo l'aggressione ai carabinieri: "Episodio isolato. Massima attenzione per il gran finale"In vista del fine settimana conclusivo, si rafforzano infatti i dispositivi di sicurezza in città. Probabile sabotaggio sulla Lecco-Tirano: "Episodio grave, massima attenzione su sicurezza e rete olimpica"Condanna unanime per il presunto atto di sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, asse strategico dei Giochi olimpici Milano-Cortina.