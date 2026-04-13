Memorandum Italia-Israele rinnovato fino al 2031 continua cooperazione militare opposizioni | Complici del genocidio a Gaza

Il memorandum di cooperazione tra Italia e Israele è stato rinnovato fino al 2031, mantenendo i rapporti nel settore militare. La decisione ha suscitato proteste da parte di alcune opposizioni politiche, che hanno accusato il governo di essere complice delle operazioni militari a Gaza. La questione ha acceso un dibattito tra chi sostiene il mantenimento dell’accordo e chi critica la sua prosecuzione senza modifiche.

Memorandum Italia-Israele verso il rinnovo automatico: scontro politico sul mancato stop, tra richieste di sospensione e difesa del dialogo diplomatico Oggi, lunedì 13 aprile, si rinnova il memorandum di cooperazione militare fra Italia e Israele in modo automatico fino al 2031, vista l'assen.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Memorandum Italia-Israele rinnovato fino al 2031, continua cooperazione militare, opposizioni: "Complici del genocidio a Gaza" Difesa Italia-Israele: il patto militare si rinnova fino al 2031Il rinnovo automatico del protocollo sulla Difesa tra Italia e Israele entrerà in vigore domani, 13 aprile, estendendo la cooperazione militare fino... Italia-Israele, il governo tira dritto: memorandum rinnovato nonostante le protesteL’Italia non ha alcuna intenzione di revocare il memorandum sulla Difesa con Israele.