Avo Modena celebra 40 anni le fontane di Largo Garibaldi e di Piazza Roma si illuminano di verde e rosso

Domani, 1 aprile, Avo Modena Odv festeggia i suoi 40 anni di attività nel sostegno alle persone fragili nella comunità locale. Per l'occasione, le fontane di Largo Garibaldi e di Piazza Roma si illumineranno con luci verdi e rosse. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento per l'associazione, che dal 1983 opera nel settore del volontariato ospedaliero.

Domani, mercoledì 1 aprile, Avo Modena Odv – Associazione Volontari Ospedalieri celebra 40 anni di presenza accanto alle fragilità nella comunità modenese. Fondata nel 1986, l'associazione è oggi composta da circa 200 volontari che prestano servizio con continuità nelle principali strutture sanitarie del territorio: Policlinico di Modena, Ospedale Civile di Baggiovara e Ospedale di Sassuolo, dove offrono ascolto, compagnia e piccoli gesti di aiuto ai pazienti ricoverati e ai loro familiari. Il volontariato Avo non è un'assistenza sanitaria, ma una presenza umana fatta di tempo, attenzione e relazione, capace spesso di alleviare la solitudine che accompagna i momenti di fragilità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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