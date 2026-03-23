Le pagelle Hasa è super Zanon ispirato Bleve attento

BLEVE 7,5. Contribuisce al successo con tre parate importanti in diversi momenti della gara. CALABRESE 7. Dalle sue parti girava il temuto Rao ma gli ha messo quasi sempre la museruola. OLIANA 7. Ritorna al centro della difesa ridando la solita sicurezza. ILLANES 6,5. Primo tempo positivo ma troppo nervoso. Prende un giallo evitabile (46’ Imperiale 7. Gioca una ripresa di alto livello). ZANON 7,5. Con una sgroppata delle sue e un grande cross ’stappa’ la partita firmando il suo settimo assist stagionale (68’ Bouah 7. Segna il gol dell’apoteosi apuana dopo averlo sfiorato prima). PARLANTI 7. Ripete la splendida prestazione fatta con la Samp mostrando grinta, intensità e anche qualità tecnica e intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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